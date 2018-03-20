Необычный случай на Сааремаа: медведь погнался за лосем

Во вторник утром проезжающие по шоссе Курессааре-Куйвасту, за несколько километров до Тагавере, увидели удирающего в панике лося, которого преследовал медведь, передает Postimees со ссылкой на Saarte Hääl .

Около девяти утра старший специалист Сааремааского ветеринарного центра Тийу Таммик, ехавшая в сторону Курессааре, заметила в придорожном кустарнике лося, который мог выскочить на дорогу прямо перед автомобилем. Поскольку скорость была небольшой, она остановилась.

«Остановилась у дороги и тут вижу, что за лосем следует «друг», — рассказала Тийу Таммик. — Мелькнула мысль, что у него еще не может быть детенышей. Подумала, что сзади несется кабан, а когда он выбежал из-за кустов, увидела, что это медведь».

Таммик сказала, что не испугалась хищника, так как находилась в машине. Единственная опасная ситуация сложилась в тот момент, когда в сторону Курессааре направлялся грузовик, а лось находился на дороге.

«Думала, как же все обернется: пролетит надо мной лось или автомобиль, но все прошло благополучно», — призналась она. «Лось выглядел испуганным, но он шел удачно и с автомобилем не столкнулся. Не знаю, заполучил ли его медведь, но в тот раз у него все закончилось благополучно», — сказала она.

В то же время охотник Юри Месила, направлявшийся на работу в Кярла, также остановился вместе с товарищами, увидев стоявшую на обочине машину в опасном положении. «Увидели, что паникующий лось стоит у дороги и может прыгнуть под машину», — сказал он. «У женщины, сидевшей в машине, дрожали руки, и было видно, что она тоже немного в панике. Там же было и навострившее уши другое огромное животное. Пробовали разглядеть поближе, но пойти в лес не решились — медведь сейчас голодный и может напасть», — сказал мужчина.