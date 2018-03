Умер последний на планете самец северного белого носорога

Кенийский заповедник Ол Педжета вместе с чешским зоопарком Двур Кралове выпустил официальное заявление о его смерти.

"Он был ласковым гигантом с необыкновенным характером. Учитывая его размер, многие люди его боялись, но в нем не было ни капли жестокости", - приводит телеканал слова представителя заповедника, где проживал носорог.

Теперь в мире остались лишь две самки этого подвида млекопитающих - Наджин и Фату.

45-летний носорог давно страдал от заболеваний, связанных с его преклонным возрастом. В организации по охране природы WildAid, курировавшей умершего носорога, сообщили, что команда ветеринаров приняла решение усыпить носорога после того, как здоровье животного значительно ухудшилось. Судан две недели не покидал свой загон из-за осложнений: носорог не мог стоять, его мышцы и кости уже разрушались, а через трещины на ноге в организм попала инфекция, которая вызвала сильное воспаление.

