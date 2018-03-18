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Мокрый снег.

Фото: Kristjan Teedema

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Kristjan Teedema

Синоптики снова обещают снег

18.03.2018 13:49
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В ночь на понедельник в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

В понедельник днем в Эстонии переменная облачность. Вечером во многих местах снег и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-9, порывами 12, на островах до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C, вечером понизится до 0..-2°C.

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прогноз погоды · синоптики · снег
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