Синоптики снова обещают снег

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер западный 5-10, на островах и побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-5°C.

В понедельник днем в Эстонии переменная облачность. Вечером во многих местах снег и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-9, порывами 12, на островах до 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°C, вечером понизится до 0..-2°C.