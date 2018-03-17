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Днем в понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Фото иллюстративное.

Фото: Meelis Meilbaum

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Ilm läks külmaks.
Meelis Meilbaum

Воскресенье порадует жителей Эстонии солнцем и плюсовой температурой

17.03.2018 15:10
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В ночь на воскресенье в Эстонии сохранится малооблачная погода, без осадков.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, на северном побережье порывы ветра достигнут 15 м/с. Температура воздуха -6..-11, местами -15°C, к утру температура повысится.

В воскресенье днем в Эстонии ожидается небольшая переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+3°C.

На Чудском озере в ночь на воскресенье сохранится малооблачная погода, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 6-10 м/с, порывами до 13 м/с. Температура воздуха -8...-12°C.

В воскресенье днем на Чудском озере будет ясная погода. Температура воздуха -1...+1°C. Ветер западный, юго-западный 6-10 м/с, порывами до 13 м/с. 

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