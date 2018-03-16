Пробудившийся от спячки медведь позирует перед камерой

В волости Саарде лесная камера Рауно Ленсмента запечатлела проснувшегося от спячки медведя, который встал перед объективом на задние лапы, пишет Pärnu Postimees .

«Что-то могло привлечь его внимание, - предполагает Ленсмент. – Снег скрипит. Он захотел узнать, что происходит вдали».

По словам биолога и члена Эстонского общества охотников Каарела Рохта, обычно первыми от зимней спячки пробуждаются самцы, а последними – медведицы вместе с рожденными в середине зимы медвежатами.

Ранняя весна для очнувшихся от спячки медведей – тяжелое время, так как им не хватает еды», - сказал Рохт.

Из-за африканской чумы и запрета на кормление кабанов большинство построенных охотниками кормушек пустует. «Но медведи продолжают посещать их по привычке, - говорит Рохт. – Весной бывали случаи, когда голодный медведь задирал лосенка, кабана или косулю».

Рохт добавил, что, если медведи не находят падаль или не могут поймать добычу, им приходится ограничиваться растительной пищей и личинками. В таком случае они предпочитают травянистые растения и ягоды. «Когда весна вступает в свои права, они проверяют все встречающиеся на их пути муравейники», - заметил он.

По оценке охотников, в Эстонии живет по меньшей мере 700 медведей, и популяция в очень хорошем состоянии.

В последние годы из-за свиной чумы рацион медведей был очень хорош – они любят падаль больше, чем свежее мясо.

В Эстонии на медведей разрешена охота, в 2016 году были застрелены 55, а в 2017 – 54 особи.

Как правило, медведь не представляет опасности для человека, но при встрече с ним следует быть осторожным, особенно если вы увидите медведицу с медвежатами.