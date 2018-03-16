Суббота в Эстонии пройдет без осадков

Антициклон с центром над Скандинавией медленно перемещается в южном направлении, оставляя Эстонию на своей восточной периферии. Несмотря на то, что облака все же будут кружить на небе, обойдется без осадков, а мартовское солнце внесет свою лепту в прогрев воздуха.