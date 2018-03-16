Суббота в Эстонии пройдет без осадков

В субботу, 17 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с, вечером повернет к западным направлениям.
Температура воздуха составит от -1 до -5°C.
Mängib video:
Весна в Таллинне.
Фото: Sander Ilvest
Антициклон с центром над Скандинавией медленно перемещается в южном направлении, оставляя Эстонию на своей восточной периферии. Несмотря на то, что облака все же будут кружить на небе, обойдется без осадков, а мартовское солнце внесет свою лепту в прогрев воздуха.
В субботу, 17 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-7, на побережье до 10 м/с, вечером повернет к западным направлениям.
Температура воздуха составит от -1 до -5°C.
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16.03.18
Весеннего тепла ждать не стоит: на Эстонию надвигается новая волна холода