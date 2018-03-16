Весеннего тепла ждать не стоит: на Эстонию надвигается новая волна холода

На выходных температура воздуха может опуститься до 16 градусов мороза, а после этого ожидается потепление. Но весенней погоды в марте все-таки ждать не стоит, пишет Postimees .

Завтра под воздействием антициклона будет преимущественно без осадков. Северный ветер немного ослабнет. Ночью температура воздуха от -7 до -12 градусов, на материковой части страны может опуститься до -16 градусов. Днем температура воздуха от -1 до -5 градусов.

В воскресенье ночью будет ясная погода без осадков. Температура воздуха от -7 до -12 градусов, местами до — 15 градусов. Днем также без осадков, но усилится западный и юго-западные ветер, особенно на побережье, где порывами скорость ветра будет достигать 18 м/с. Температура воздуха от -1 до +3 градусов.

В понедельник циклон достигнет Финляндии и его край также затронет Эстонию: время от времени будут идти как снег, так и мокрый снег. Будет дуть сильный западный и северо-западный ветер, днем ветер успокоится. Температура воздуха ночью от 0 до -4, а днем от 0 до +3 градусов.

Во вторник ложбина циклона переместится от Финляндии к югу Эстонии. Местами пройдет снег, большая вероятность осадков на Востоке Эстонии. Ожидается умеренный и сильный северо-западный и северный ветер. Температура воздуха ночью от -2 до -6, а днем от 0 до -4 градусов.

По словам дежурного синоптика метеослужбы Эстонии, со среды ожидается новая волна холода. Но она не принесет с собой сильных морозов. Со среды начнет усиливаться с южной стороны гребень высокого давления и погода преимущественно будет без осадков. Ветер ослабеет. Температура воздуха ночью от -6 до -10, а днем от -1 до -5 градусов.

В четверг гребень высокого давления начнет отступать, а на его место придет область низкого давления. Местами в Западной Эстонии может пойти снег. Южный ветер усилится. Температура воздуха ночью от -7 до -12, на островах от -3 до -5, днем от -2 до +1 градусов.

Во второй половине марта ночью температура воздуха будет в основном минусовой, но днем будет преобладать плюсовая температура. Время от времени в основном будет идти снег, в конце месяца мокрый снег и дождь, но осадков будет мало.

«Настоящей весны и тепла в этой месяце и в начале апреля ждать не стоит», - считает дежурный синоптик.