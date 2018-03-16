И смех и грех: в Антарктиде птицы ограбили латвийских ученых

По словам исследователей, за их работой часто смотрят птицы, в том числе пингвины, однако больше всего хлопот людям доставляют южнополярные поморники.

В Антарктиде птицы обокрали ученых из Латвии. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

По словам геологов, за их работой часто смотрят птицы, в том числе пингвины, однако больше всего хлопот людям доставляют южнополярные поморники. Отмечается, что эти птицы полюбили технику для исследований, которую они либо сдвигают с места, либо вовсе уносят, пишет Лайф.

Впрочем, как признались латвийские учёные, из-за таких проделок птиц они не собираются сворачивать свою работу, начавшуюся месяц назад, — изучение внутренней структуры ледников.