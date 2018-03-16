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Allameetrimees: patagoonia pingviin kasvab umbes 70 sentimeetri pikkuseks.
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Пингвин

Фото: Jüri Saar

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Allameetrimees: patagoonia pingviin kasvab umbes 70 sentimeetri pikkuseks.
Jüri Saar

И смех и грех: в Антарктиде птицы ограбили латвийских ученых

16.03.2018 12:20
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По словам исследователей, за их работой часто смотрят птицы, в том числе пингвины, однако больше всего хлопот людям доставляют южнополярные поморники.

В Антарктиде птицы обокрали ученых из Латвии. Об этом сообщает портал Skaties.lv.

По словам геологов, за их работой часто смотрят птицы, в том числе пингвины, однако больше всего хлопот людям доставляют южнополярные поморники. Отмечается, что эти птицы полюбили технику для исследований, которую они либо сдвигают с места, либо вовсе уносят, пишет Лайф.

Впрочем, как признались латвийские учёные, из-за таких проделок птиц они не собираются сворачивать свою работу, начавшуюся месяц назад, — изучение внутренней структуры ледников.

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