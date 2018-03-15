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Мороз. Иллюстративное фото.

Фото: Marianne Loorents/Virumaa Teataja

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Talv.
Marianne Loorents/Virumaa Teataja

В пятницу в Эстонии будет солнечно, но холодно

15.03.2018 14:40
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Скандинавский антициклон принес нам сравнительно сухую, солнечную, но по-зимнему холодную погоду. Ощущения холода усиливает свежий северный ветер. Солнце в середине марта уже активное и в защищенных от ветра местах можно будет почувствовать его ласковое прикосновение.

В пятницу, 16 марта, в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами до 14 м/с. м/с.

Температура воздуха составит от -2 до -6°C.

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