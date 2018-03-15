В пятницу в Эстонии будет солнечно, но холодно

Скандинавский антициклон принес нам сравнительно сухую, солнечную, но по-зимнему холодную погоду. Ощущения холода усиливает свежий северный ветер. Солнце в середине марта уже активное и в защищенных от ветра местах можно будет почувствовать его ласковое прикосновение.