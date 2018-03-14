Синоптики: в Эстонию возвращается зима

Над Скандинавией усиливается холодный антициклон, который и будет влиять на нашу погоду в ближайшие дни. Вновь будет морозно, а свежий северный ветер усилит ощущение холода. Несмотря на влияние антициклона, в четверг днем местами еще пройдет небольшой снег, чередуясь с довольно продолжительными прояснениями.