Днем,15 марта, переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-11, во второй половине дня на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -1...-6°C.
Mängib video:
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Снегопад. Снимок иллюстративный.
Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
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Lumesadu.
Mailiis Ollino / Pärnu Postimees
Синоптики: в Эстонию возвращается зима
14.03.2018 15:02
Над Скандинавией усиливается холодный антициклон, который и будет влиять на нашу погоду в ближайшие дни. Вновь будет морозно, а свежий северный ветер усилит ощущение холода. Несмотря на влияние антициклона, в четверг днем местами еще пройдет небольшой снег, чередуясь с довольно продолжительными прояснениями.
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