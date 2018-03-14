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Lumesadu.
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Снегопад. Снимок иллюстративный.

Фото: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

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Lumesadu.
Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

Синоптики: в Эстонию возвращается зима

14.03.2018 15:02
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Над Скандинавией усиливается холодный антициклон, который и будет влиять на нашу погоду в ближайшие дни. Вновь будет морозно, а свежий северный ветер усилит ощущение холода. Несмотря на влияние антициклона, в четверг днем местами еще пройдет небольшой снег, чередуясь с довольно продолжительными прояснениями.

Днем,15 марта, переменная облачность. Местами небольшой снег. Ветер северный, северо-восточный 5-11, во второй половине дня на островах и побережье порывы 15-17 м/с. Температура воздуха -1...-6°C.

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