Таллинский зоопарк отмечает День тюленя

В четверг, 15 марта, в 18 часов в аудитории центра экологического образования (улица Эхитаяте, 150) зоопарка состоится демонстрация кинофильма финского фотографа и страстного борца за тюленей озера Саймаа Юхи Таскинена "По следам озерных тюленей" (The Land Locked Seals, 2016). Фильм в 2017 году участвовал в конкурсной программе Матсалуского фестиваля фильмов о природе. Он сделан с субтитрами, в том числе и на русском языке. Демонстрация 70-минутного фильма бесплатная.

В субботу, 17 марта, в 13 часов начнется празднование Дня тюленя у бассейна, чтобы привлечь внимание ко всем трем видам обитающих в Эстонии тюленей. По случаю праздника тюленям предложат особый рацион.

Для балтийских тюленей решающее значение имеет ледостав. Эти удивительные и чрезвычайно пугливые животные выходят на морской лед, чтобы на лежбищах произвести на свет и вырастить потомство.

Международный День тюленя официально приходится на 22 марта.