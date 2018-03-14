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Fotograaf Mike Clark tegi hüljestest ilusaid pilte.
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Фото: Caters News Agency

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Fotograaf Mike Clark tegi hüljestest ilusaid pilte.
Caters News Agency

Таллинский зоопарк отмечает День тюленя

14.03.2018 14:35
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Двумя интересными мероприятиями отметит международный День тюленя  Таллинский зоопарк.

В четверг, 15 марта, в 18 часов в аудитории центра экологического образования (улица Эхитаяте, 150) зоопарка состоится демонстрация  кинофильма финского фотографа и страстного борца за тюленей озера Саймаа Юхи Таскинена "По следам озерных тюленей" (The Land Locked Seals, 2016). Фильм в 2017 году участвовал в конкурсной программе Матсалуского фестиваля фильмов о природе. Он сделан с субтитрами, в том числе и на русском языке. Демонстрация 70-минутного фильма бесплатная.

В субботу, 17 марта, в 13 часов начнется празднование Дня тюленя у бассейна, чтобы привлечь внимание ко всем трем видам обитающих в Эстонии тюленей. По случаю праздника  тюленям предложат особый рацион.

Для балтийских тюленей  решающее значение имеет ледостав. Эти удивительные и чрезвычайно пугливые животные выходят на морской лед, чтобы на лежбищах произвести на свет и вырастить потомство.

Международный День тюленя  официально приходится на 22 марта.

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