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Фото: Martin Meissner/AP

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FILE - In this April 3, 2014 file photo giant machines dig for brown coal at the open-cast mining Garzweiler in front of a smoking power plant near the city of Grevenbroich in western Germany. The world is nowhere near on track to achieve the ambitious temperature goals adopted in the landmark Paris Agreement on climate change, the U.N. said Thursday Nov. 3, 2016, warning of a worldwide human tragedy unless governments step up efforts to fight global warming. Ԫ
Martin Meissner/AP

Изменения климата угрожают половине видов растений и животных

14.03.2018 10:35
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Глобальное потепление серьезно угрожает существованию половины всех видов растений и животных в регионах планеты с особенно разнообразной флорой и фауной.

Если выбросы парниковых газов в атмосферу останутся на нынешнем уровне, к 2080 году могут исчезнуть 50 процентов видов растений и животных, в частности, на Байкале и в бассейне Амазонки.  Об этом сообщает в среду, 14 марта, немецкая газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung, ссылаясь на имеющиеся в ее распоряжении результаты исследования, проведенного по заказу Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Под угрозой исчезновения в ряде регионов находятся саванные слоны и большие панды, а также десятки тысяч растений, насекомых и других живых организмов, которые составляют основу жизни на планете, заявил в интервью изданию директор по защите природы германского отделения WWF Кристоф Хайнрих.

33 региона планеты

Исследование было проведено британским Университетом Восточной Англии и австралийским Университетом имени Джеймса Кука. Ученые изучили влияние климатических условий на 80 тысяч видов растений и животных в 33 регионах планеты, характеризующихся уникальной и разнообразной флорой и фауной, пишет DW.com. Среди них, помимо Байкала и Амазонки, - пустыня Намибии, Гималаи, Мадагаскар и юг Чили.

При этом за основу была взята гипотеза о том, что потепление климата составит 4,5 градуса по сравнению с доиндустриальной эпохой. Если предположить, что этот показатель удастся удержать на уровне двух градусов, как это заложено в Парижском соглашении по климату, то риск вымирания растений и животных все еще будет очень высоким. В этом случае под угрозой исчезновения будет находиться около 25 процентов видов растений и животных в исследованных регионах, заявили ученые.

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