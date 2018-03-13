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Мокрый снег.

Фото: Kristjan Teedema

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Kristjan Teedema

На Эстонию вновь обрушатся снегопады

13.03.2018 15:11
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По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода с дождями, начиная с северо-запады страны осадки перейдут в мокрый снег и снег. Местами туманы. Ветер южный и юго-западный, 4-10, начиная с северо-запада страны ветер постепенно подует с северо-запада, 8-12, порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах местами гололедица.

Днем облачно с прояснениями. В Центральной и Восточной Эстонии дожди, мокрый снег и снегопады, осадки отступят на юго-восток. Ветер северо-западный и северный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах гололедица.

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