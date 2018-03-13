На Эстонию вновь обрушатся снегопады

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается облачная погода с дождями, начиная с северо-запады страны осадки перейдут в мокрый снег и снег. Местами туманы. Ветер южный и юго-западный, 4-10, начиная с северо-запада страны ветер постепенно подует с северо-запада, 8-12, порывами до 14-17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. На дорогах местами гололедица.