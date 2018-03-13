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This 2011 handout photo provided by the European Southern Observatory, shows the Milky Way above the La Silla Observatory in Chile. The more distant telescope in the photo was used to survey planets in our galaxy using a time consuming technique. The results indicate that on average there are 1.6 larger planets per star in our solar system, but thatÕs mostly looking at planets that are far from their star. Other methods look more on close-in planets and putting those techniques together, astronomers think that means stars in the Milky Way probably average well over two planets. (AP Photo/Zdenek Bardon/ProjectSoft, European Souther Observatory) / SCANPIX Code: 436
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Млечный путь. Иллюстративное фото.

Фото: Zdenek Bardon/AP

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This 2011 handout photo provided by the European Southern Observatory, shows the Milky Way above the La Silla Observatory in Chile. The more distant telescope in the photo was used to survey planets in our galaxy using a time consuming technique. The results indicate that on average there are 1.6 larger planets per star in our solar system, but thatÕs mostly looking at planets that are far from their star. Other methods look more on close-in planets and putting those techniques together, astronomers think that means stars in the Milky Way probably average well over two planets. (AP Photo/Zdenek Bardon/ProjectSoft, European Souther Observatory) / SCANPIX Code: 436
Zdenek Bardon/AP

Обнаружен источник таинственного излучения в Млечном Пути

13.03.2018 11:36
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Астрономы выяснили, что источник гамма-лучей, в избытке испускаемых центром Млечного Пути, — не темная материя, как считалось ранее, а скопление нейтронных звезд, сообщает издание Science Alert.

Гамма-излучение образовано высокоэнергетическими фотонами, которые испускаются такими космическими объектами, как сверхновые, нейтронные звезды и черные дыры. Астрономы с помощью космического телескопа Fermi, предназначенного для наблюдения за различными областями космоса в гамма-диапазоне, учли все возможные источники интенсивного излучения в центре Млечного Пути. Однако при этом остался избыток гамма-лучей, источником которых, как предполагалось, была темная материя, передает Лента.ру.

Считается, что темная материя состоит из гипотетических массивных частиц — вимпов. Они участвуют в слабом, ядерном и гравитационном взаимодействиях, но не вступают в электромагнитные взаимодействия. При столкновении друг с другом вимпы должны аннигилировать, выделяя большое количество энергии, видимой как гамма-излучение.

Астрофизики провели гидродинамическое моделирование распределения газа, чтобы выяснить, действительно ли наблюдаемое гамма-излучение связано с темной материей, которая должна образовывать сферическое гало, окружающее центр галактики. Однако вместо этого исследователи получили Х-образную форму, соответствующую расположению звезд в Млечному Пути. На основе таких результатов ученые назвали наиболее вероятным источником избытка лучей миллисекундные пульсары — нейтронные звезды, период вращения которых вокруг своей оси составляет 1-10 миллисекунд.

Таким образом, большое количество пульсаров у центра Млечного Пути создают видимость плавно распределенного излучения, делая его похожим на ту картину, что ожидается от темной материи.

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