В Ида-Вирумаа, на Сааремаа и в некоторых других местах на снегу замечены медвежьи следы — знак, что медведи просыпаются от зимней спячки.

По словам советника исполнительного директора Эстонского общества охотников (EJS) биолога Каарела Рохта с наступлением тепла первыми просыпаются медведи-самцы, потом медведицы с родившимися зимой медвежатами. «Если весна ранняя, то медведей после пробуждения ждут трудные времена, поскольку не хватает пищи»,- сказал Рохт, по словам которого, весной случается, что проголодавшиеся медведи могут задрать теленка лося, дикого кабана или косулю. Если медведи не находят падали или не посчастливится поймать млекопитающее, им приходится ограничиваться растительной пищей, а то и муравьями.

Как правило, медведь человеку не опасен, однако при встрече с ним следует проявить осторожность, особенно если это медведица с медвежатами.

Согласно рекомендациям охотников, никогда не следует кормить медведей. Как только медведь привыкает к человеческой пище, он перестает бояться людей. Поскольку у медведя отличный слух, следует погромче подавать голос. Увидев медведя, нужно медленно отступать, одновременно спокойно разговаривая со зверем. Перед тем, как напасть, медведь поднимается на дыбы и рычит. Вопли и крики медведь воспринимает как агрессию. Разумеется, не следует смотреть медведю в глаза.

Завидев медвежонка или медвежат, следует сразу же отступать, нужно удалиться и от тушек задранных медведем зверей. Не следует приближаться к медвежьей берлоге.

Нельзя ни преследовать медведя, ни приближаться к нему, нельзя отслеживать медведя по следу, ни в коем случае нельзя забирать с собой из леса медвежат. В случае неожиданной встречи с медведем самое правильное — сразу же спокойно отступать.

Человеку, на которого все-такие напал медведь, охотники советуют лечь на землю, закрыть голову и шею руками и притвориться мертвым.

По оценке охотников, в Эстонии насчитывается по крайней мере 700 медведей, популяция находится в очень хорошем состоянии. В Эстонии разрешена охота на медведей и отстрел там, где они наносят ущерб хозяйству и пугают людей. В 2016 годы были отстреляны 55, а в 2017 году 54 медведя.