На Эстонию надвигаются дожди

На южном побережье Балтийского моря в теплой воздушной массе сформируется циклон, который будет смещатся в северном направлении. Первая порция дождевых облаков уйдет на север-восток, однако уже после полуночи к островам подойдет новая порция дождя и в течение дня проследует на восток. Температура будет более весенней-около +5 градусов тепла.