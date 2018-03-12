Днем, 13 марта, облачная погода. Дождевые облака в течение дня распространяться с запада Эстонии на восток . Ветер юго-восточный 4-8, порывами 11 м/с, вечером на западе Эстонии ветер повернет на юго-запад. Температура воздуха +2..+7°C.
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Фото: URMAS LUIK/PRNPM/EMF
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URMAS LUIK/PRNPM/EMF
На Эстонию надвигаются дожди
12.03.2018 15:55
На южном побережье Балтийского моря в теплой воздушной массе сформируется циклон, который будет смещатся в северном направлении. Первая порция дождевых облаков уйдет на север-восток, однако уже после полуночи к островам подойдет новая порция дождя и в течение дня проследует на восток. Температура будет более весенней-около +5 градусов тепла.
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