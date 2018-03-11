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Õhus on kevadet! Soe talveilm meelitas inimesed mere äärde
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Оттепель.

Фото: Erik Prozes

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Õhus on kevadet! Soe talveilm meelitas inimesed mere äärde
Erik Prozes

Стоит ли ждать тепла на следующей неделе? Читайте прогноз!

11.03.2018 14:25
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается облачная погода с осадками.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 1-3 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на среду облачно, до полуночи дожди, после полуночи начиная с северо-запада страны снегопады и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 5-10, начиная с островов подует с северо-запада, 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 0-3 градуса тепла. Днем облачность начиная с северо-запада рассеется. Дожди и мокрый снег, начиная с северо-запада страны перейдут в снег. Ветер северо-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 1-3 градуса тепла, начиная с северо-запада страны похолодает, 0-2 градуса мороза.

В ночь на четверг малооблачная погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. По регионам небольшие снегопады. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла.

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