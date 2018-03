Фото, видео: на пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра

Вес находки составил около 150 килограммов. Один из мужчин, обнаруживших рыбу, был профессиональным рыбаком, но он не смог идентифицировать ее вид. «Я видел много разных рыб, и много очень больших рыб, но никогда не встречал ничего подобного», — заявил Линдхольм.

Yikes! A 150kg mystery fish was found washed up on a Queensland beach. https://t.co/Kqt2RO7l8J pic.twitter.com/B1EPUG5fU5

Причина, по которой рыба оказалась на суше, неизвестна. Линдхольм предположил, что животное умерло от старости или болезни, так как на туше не было никаких внешних повреждений.

Квинслендский лодочный и рыболовный патруль проконсультировался со специалистами из Музея Квинсленда, чтобы выяснить породу и вид найденной рыбы. По сообщению пресс-секретаря музея, несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.

Fish and chips anyone? This mystery fish washed up on a beach on #Bundaberg’s coast in #Qld: https://t.co/raFKutnxgG @abcnews pic.twitter.com/6nkh6O61Fx