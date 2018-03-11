Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1-3 градуса тепла.
Mängib video:
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Оттепель в Эстонии.
Фото: Kristjan Teedema
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Kristjan Teedema
В понедельник продолжится оттепель
11.03.2018 10:35
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, утром 5-11, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1-5 градусов мороза.
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