prognoz.ee -
Погода
Sulailm Tallinnas. Jää ja lörtsilumi teel.
1/1

Оттепель в Эстонии.

Фото: Mihkel Maripuu

foto
//f10.pmo.ee/l5H6wJeFM2_DqFwJQRfpC0_8ZKk=/200x200/smart/nginx/o/2016/02/05/5012195t1hff5d.jpg
//f10.pmo.ee/SphIxOZ6dlNrtzuNTHbQjzxt11A=/566x0/nginx/o/2016/02/05/5012195t1hff5d.jpg
Sulailm Tallinnas. Jää ja lörtsilumi teel.
Mihkel Maripuu

Весеннего тепла пока в Эстонии ждать не стоит: смотрите, какая погода будет в ближайшие дни

09.03.2018 19:59
Распечатать

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается небольшое потепление.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам снег и мокрый снег. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер южных направлений, 1-7, вечером юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 0-2 градуса тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, утром 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

В ночь на вторник облачно. Начиная с островов пойдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 1-3 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек, вечером юго-западный. Температура воздуха 2-5 градуса тепла.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
09.03.18
Видео: пингвины в Антарктике сделали селфи и прославились на весь мир 		09.03.18
Погода в субботу: потеплеет, но не обойдется без тумана и снега
09.03.18
Разделали на мясо прямо в лесу: охотников ошеломило жестокое убийство лосей 		08.03.18
Архивное фото: смотрите, как выглядел слепленный в Эстонии восьмиметровый снеговик
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
прогноз погоды · синоптики
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook