Весеннего тепла пока в Эстонии ждать не стоит: смотрите, какая погода будет в ближайшие дни

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам снег и мокрый снег. Ветер южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер южных направлений, 1-7, вечером юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 0-2 градуса тепла.

В ночь на понедельник переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-9, утром 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса тепла.

В ночь на вторник облачно. Начиная с островов пойдут дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 1-3 градуса тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек, вечером юго-западный. Температура воздуха 2-5 градуса тепла.