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Оттепель в Эстонии.

Фото: Kristjan Teedema

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Kristjan Teedema

В Эстонии заметно потеплеет

08.03.2018 15:18
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Новый циклон устремился на юг Швеции. По его северо-восточной периферии к нам снова поступают плотные облаками с осадками. Погода становится мягче, и осадки теперь могут быть уже в виде дождя. Заметное потепление, которое придет с южными ветрами, ожидается в начале следующей недели.

В пятницу, 9 марта, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Местами туман, сохранится опасность гололеда. Ветер юго-восточный 3-9 м/с.

Температура воздуха составит от -1 до +2°С.

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