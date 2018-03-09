В Эстонии заметно потеплеет

В пятницу, 9 марта, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Местами туман, сохранится опасность гололеда. Ветер юго-восточный 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до +2°С.
Mängib video:
Оттепель в Эстонии.
Фото: Kristjan Teedema
Новый циклон устремился на юг Швеции. По его северо-восточной периферии к нам снова поступают плотные облаками с осадками. Погода становится мягче, и осадки теперь могут быть уже в виде дождя. Заметное потепление, которое придет с южными ветрами, ожидается в начале следующей недели.
В пятницу, 9 марта, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег, на западе Эстонии мокрый снег и дождь. Местами туман, сохранится опасность гололеда. Ветер юго-восточный 3-9 м/с.
Температура воздуха составит от -1 до +2°С.
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