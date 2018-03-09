В Эстонии заметно потеплеет

Новый циклон устремился на юг Швеции. По его северо-восточной периферии к нам снова поступают плотные облаками с осадками. Погода становится мягче, и осадки теперь могут быть уже в виде дождя. Заметное потепление, которое придет с южными ветрами, ожидается в начале следующей недели.