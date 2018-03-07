Забавное видео! Смотрите, как попугай дает собаке команды на эстонском языке

«Сидеть», «дай лапу», «искать» «место» - это одни из немногих команд, которые освоил пернатый. Интересно, рада ли такому положению дел собака?
Смотрите видео!
Mängib video:
Попугай иллюстративный.
Фото: Margus Ansu
В соцсети Facebook набирает популярность видео, главным героем которого является попугай, который по-эстонски отдает команды собаке, пишет Lemmik.
«Сидеть», «дай лапу», «искать» «место» - это одни из немногих команд, которые освоил пернатый. Интересно, рада ли такому положению дел собака?
Смотрите видео!
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