Забавное видео! Смотрите, как попугай дает собаке команды на эстонском языке

В соцсети Facebook набирает популярность видео, главным героем которого является попугай, который по-эстонски отдает команды собаке, пишет Lemmik .

«Сидеть», «дай лапу», «искать» «место» - это одни из немногих команд, которые освоил пернатый. Интересно, рада ли такому положению дел собака?

Смотрите видео!