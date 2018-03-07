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Eclectus papagoi Ruudi hinnaks on 48 000 krooni
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Попугай иллюстративный.

Фото: Margus Ansu

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Eclectus papagoi Ruudi hinnaks on 48 000 krooni
Margus Ansu

Забавное видео! Смотрите, как попугай дает собаке команды на эстонском языке

07.03.2018 10:33
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В соцсети Facebook набирает популярность видео, главным героем которого является попугай, который по-эстонски отдает команды собаке, пишет Lemmik.

«Сидеть», «дай лапу», «искать» «место» - это одни из немногих команд, которые освоил пернатый. Интересно, рада ли такому положению дел собака?

Смотрите видео!

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