Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный 4-10, на островах во второй половине дня порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит 1-5 градусов мороза.
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Природа зимой.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
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SAKALA01: : VILJANDI, EESTI, 01JAN10 Talvine loodus. P
ELMO RIIG/SAKALA
Среда в Эстонии будет относительно теплой, но ветреной
06.03.2018 13:58
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидаются малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 4 градуса мороза.
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