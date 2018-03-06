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SAKALA01: : VILJANDI, EESTI, 01JAN10 Talvine loodus. P
1/1

Природа зимой.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

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SAKALA01: : VILJANDI, EESTI, 01JAN10 Talvine loodus. P
ELMO RIIG/SAKALA

Среда в Эстонии будет относительно теплой, но ветреной

06.03.2018 13:58
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По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидаются малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 4 градуса мороза.

Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер преимущественно восточный 4-10, на островах во второй половине дня порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит 1-5 градусов мороза.

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