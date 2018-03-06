Среда в Эстонии будет относительно теплой, но ветреной

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидаются малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный и восточный 3-8, на побережье порывами до 10 м/с. Температура воздуха 8-12, на побережье местами 4 градуса мороза.