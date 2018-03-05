Фото: во двор дома эстонской семьи заглянул неожиданный гость

В последний календарный день зимы во двор одного из домов, расположенного в деревне Пеэтермыйза в волости Канепи, заглянул весьма неожиданный гость.

Как пишет портал Kodu, 28 февраля Кайри Кыйвастик обнаружила в своем саду настоящую рысь. До сих пор никто не видел блуждающих по округе рысей.

Кайри не сразу поняла, с каким животным имеет дело. «Сперва полагали, что это деревенских кот, но когда я увидела морду и уши с кисточками, все стало понятно», - рассказала она.

Erakogu

Непривычная обстановка рысь не смутила: сначала она спокойно съела кошачью еду, а потом зашагала к двери дома.

Когда там рысь столкнулась с котом и бросилась на него, на улицу вышла хозяйка. И рысь, и кот быстро исчезли из ее поля зрения. До сих пор неясно, удалось ли коту удрать от незваной гостьи.