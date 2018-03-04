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Isane amuuri tiiger Bronto.
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Амурский тигр. Иллюстративное фото.

Фото: Maaja Kitsing

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Isane amuuri tiiger Bronto.
Maaja Kitsing

Таллиннский зоопарк намерен построить "Долину тигров"

03.03.2018 20:43
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Столичный зоопарк собирается улучшить условия содержания амурских тигров, обустроив для хищников "Долину тигров" площадью больше гектара и стоимостью в два миллиона евро.

Свой вклад призывают внести всех неравнодушных, а кампания по сбору средств уже началась, передает Rus.err со ссылкой на"Актуальную камеру".

"Это не только долина для тигра, можно сказать, это экспозиция Дальнего Востока, так что мы хотим перевести и другие характерные для Дальнего Востока виды, скажем, мускусный олень", - пояснил директор Таллиннского зоопарка Тийт Маран.

Планируемый комплекс раскинется на площади более гектара и будет включать несколько вольеров, подземные ходы, мостки и прочие элементы, которые должны заинтересовать и тигров, и посетителей зоопарка. На строительство потребуется два миллиона евро.

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