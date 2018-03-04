В Эстонию идет потепление: синоптики рассказали, какая погода будет на следующей неделе

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни немного потеплеет, и ночные морозы постепенно отступят.

В ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 1-7 м/сек. Температура воздуха 13-19, на островах и побережье местами 9 градусов мороза. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный и юго-восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов мороза.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 10-15, на островах местами 5 градусов мороза. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам возможен небольшой снег. Ветер восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов

В ночь на среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 6-12 градусов мороза. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточный, 4-10 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов мороза.