В вечной мерзлоте нашли новую угрозу человечеству

Ученые Амстердамского свободного университета выяснили, что таяние вечной мерзлоты может привести к увеличению объема выбрасываемого в атмосферу углерода. Это может увеличить скорость потепления климата и усилить связанные с ним такие катастрофические явления, как засуха, наводнения и экстремальные заморозки. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи изучили химический состав воды в озерах и реках на северо-западных территориях Канады. Они выявили, что с наступлением лета в водоемах увеличивается содержание растворенного углерода и углекислого газа. Ученые связывают это с тем, что по мере таяния вечной мерзлоты освобождается углерод, ранее находившийся в остатках растений, которые сохранились в промерзлой почве, передает Lenta.ru.

Глобальное потепление способствует с каждым годом все более сильному разрушению криосферы. В результате растительные остатки, возраст которых приблизительно составляет 3-4 тысячи лет и больше, подвергаются воздействию микробов, что приводит к выделению углерода.

Исследователи допускают, что выброс древнего углерода может быть частью обычного геохимического цикла. Дело в том, что из-за явления, называемого криотурбацией, когда из-за сезонного оттаивания и замораживания смешиваются слои почвы, более старый углерод может меняться местами с тем, что попал в вечную мерзлоту недавно. Таким образом, становится трудно определить, связана ли утечка древней органики с обычным круговоротом вещества или глобальным потеплением. Однако ученые полагают, что наиболее вероятен именно второй вариант.