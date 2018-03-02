Синоптики: в этом году зима была теплее и солнечнее обычного

По сообщению службы погоды Эстонии, в этом году зима была немного теплее и солнечнее нормы.

Как отмечают синоптики, холодный февраль не сильно повлиял на средние показатели.

Средняя температура воздуха составила зимой 2,4 градуса мороза (норма 3,3 градуса мороза), самым теплым месяцем был декабрь, когда средняя температура воздуха составила 1,3 градуса тепла (норма 2,0 градуса мороза), а самым холодным февраль, когда средняя температура воздуха составила 6,9 градуса мороза (норма 4,5 градуса мороза), сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь агентства окружающей среды.

Если проанализировать холода в конце февраля, то первая масса арктического воздуха прибыла на северо-восток Эстонии к 24 февраля, температура воздушной массы составила менее 20 градусов мороза. Следующее вторжение арктического холодного воздуха произошло с 26 по 27 февраля, когда Эстонии достигла воздушная масса температурой 28-30 градусов мороза. Дальше она направилась в Западную и Центральную Европу.

По предварительным данным, третья декада февраля этого года вошла на всех метеостанциях в первую шестерку по холоду. Конец февраля был рекордно холодным в этом году на метеостанциях Йыхви, Нарвы, Тарту-Тыравере, Валги, Вильянди, Выру и Вяйке-Маарья.

В то же время, февраль был также самым солнечным, в среднем в Эстонии было зарегистрировано 77,6 часа солнечного сияния (норма 61,2 часа). Всего в течение зимы в Эстонии было в среднем 120,1 часа солнечного сияния (норма 112,2 часа).