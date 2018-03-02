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Мороз.

Фото: «Reporter» / Kanal 2

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Lätis on pakane nõudnud viis inimelu
«Reporter» / Kanal 2

Весна отменяется? Синоптики дали пугающий прогноз на март

01.03.2018 18:15
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По прогнозу службы погоды в марте продолжатся суровые холода, даже в середине месяца температура воздуха может опускаться до -20 градусов.

В первые дни марта на материке -20, местами до -25 градусов, прогнозирует служба погоды.

С 5 по 8 марта воздушный поток ненадолго обратится на запад и погода смягчится, но по-прежнему будут держаться минусовые температуры.

К середине месяца ожидается новая волна холодов с севера, в некоторые ночи температура местами может опускаться до -20 градусов. 

Несмотря на то, что последняя треть месяца должна быть спокойнее и значительно теплее, ночью температура воздуха все же будет преимущественно минусовой. Днем же столбик термометра поднимется выше нуля. Время от времени может идти снег, а в конце месяца также мокрый снег и дождь. Количество осадков небольшое.

Средняя температура воздуха в марте будет в пределах нормы или ниже. Средняя температурная норма для марта - от -2,2 до +0,2 градуса. Осадки в пределах нормы - от 28 до 44 мм.

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