Весна отменяется? Синоптики дали пугающий прогноз на март

По прогнозу службы погоды в марте продолжатся суровые холода, даже в середине месяца температура воздуха может опускаться до -20 градусов.

В первые дни марта на материке -20, местами до -25 градусов, прогнозирует служба погоды.

С 5 по 8 марта воздушный поток ненадолго обратится на запад и погода смягчится, но по-прежнему будут держаться минусовые температуры.

К середине месяца ожидается новая волна холодов с севера, в некоторые ночи температура местами может опускаться до -20 градусов.

Несмотря на то, что последняя треть месяца должна быть спокойнее и значительно теплее, ночью температура воздуха все же будет преимущественно минусовой. Днем же столбик термометра поднимется выше нуля. Время от времени может идти снег, а в конце месяца также мокрый снег и дождь. Количество осадков небольшое.

Средняя температура воздуха в марте будет в пределах нормы или ниже. Средняя температурная норма для марта - от -2,2 до +0,2 градуса. Осадки в пределах нормы - от 28 до 44 мм.