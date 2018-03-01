Едва не побили рекорд 1961 года: февраль в Эстонии был значительно холоднее нормы

Если в начале прошлого месяца служба погоды Эстонии прогнозировала, что погода в феврале будет близкой к многолетнему среднему показателю, то теперь синоптики отмечают, что на самом деле второй месяц года оказался существенно холоднее.

Если многолетний средний показатель температура воздуха в феврале составляет 4,5 градусов мороза, то в этом году средняя температура составила 6,9 градуса мороза. Максимальная зарегистрированная температура воздуха составила 3,5 градуса тепла (14 февраля, Лэяне-Нигула), а минимальная - 26,5 градуса мороза (23 февраля, Тийрикоя).

Среднее количество осадков составило в феврале 22 мм, всего 63 процента нормы. Максимальное суточное количество осадков составило 16 мм (1 февраля, Ристна).

Среднее количество солнечного сияния составило 78 часов, 127 процентов нормы.

Третья декада февраля была особенно холодной. Средняя температура воздуха в Эстонии составила 13,2 градуса мороза (норма — 4,1 градуса мороза). Это второй после 1961 года показатель.

Последняя треть февраля была еще холоднее в 2011 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила 13,3 градуса мороза.