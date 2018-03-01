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Крокодил. Иллюстративное фото.

Фото: FRANCOIS GOHIER/AFP

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FRANCOIS GOHIER/AFP

Видео: австралиец принял ванну с живым крокодилом

28.02.2018 20:47
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Житель Австралии забрался в ванну с ручным крокодилом по кличке Свомпи. Видео опубликовал YouTube-канал ViralHog.

В ролике австралиец устроился в ванне с небольшой рептилией на груди и пропел: «Люблю купаться с Свомпи, люблю купаться с Свомпи, он плавает умеренно и не кусает меня за… Мы любим жить в Австралии, где прекрасная атмосфера», передает Лента.ру.

«Я принял ванну и в истинно австралийской манере взял с собой своего ручного крокодила Свомпи, — цитирует ViralHog мужчину. — Меня немного беспокоило, что Свомпи может схватить мои причиндалы зубами, но он казался вполне довольным, несмотря на мое ужасное пение».

В 2017 году сообщалось, что живые крокодилы стали модным подарком на Рождество в Австралии. «Все с ума посходили, — рассказала хозяйка крокодильей фермы Джованна Уэбб ABC News. — Им всем хочется маленького крокодильчика».

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