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Pic by ardea.com / Sven-Erik Arndt/Caters News - (Pictured: Fogbow in the arctic - Svalbard - Norway) - Stunning images of an incredibly rare weather phenomenon called a fog bow have been captured in perfect clarity over the Arctic Ocean. The extraordinary spectacle, which is also known as a white rainbow,is created when sunshine hits tiny water droplets in fog or mist. The droplets are so small - nearly always less than 0.1mm in diameter - they are unable to split up the colours of the spectrum like a normal rainbow. These beautiful images were taken by photographer, Sven-Erik Arndt, from Germany. The 41-year-old was on a trip to Svalbard near the north pole and had hoped to photograph polar bears when he came across the magical scene. SEE CATERS.
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Фото: SVA-90201839/Caters News Agency

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Pic by ardea.com / Sven-Erik Arndt/Caters News - (Pictured: Fogbow in the arctic - Svalbard - Norway) - Stunning images of an incredibly rare weather phenomenon called a fog bow have been captured in perfect clarity over the Arctic Ocean. The extraordinary spectacle, which is also known as a white rainbow,is created when sunshine hits tiny water droplets in fog or mist. The droplets are so small - nearly always less than 0.1mm in diameter - they are unable to split up the colours of the spectrum like a normal rainbow. These beautiful images were taken by photographer, Sven-Erik Arndt, from Germany. The 41-year-old was on a trip to Svalbard near the north pole and had hoped to photograph polar bears when he came across the magical scene. SEE CATERS.
SVA-90201839/Caters News Agency

На Северном полюсе установилась аномальная жара

28.02.2018 12:30
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Климатолог Зак Лабе из Калифорнийского университета в Ирвайне рассказал об аномальной оттепели в Гренландском море, в результате которой средняя арктическая температура февраля 2018 года была выше нормы на 20 градусов. Об этом сообщает издание Science Alert.

Согласно системе глобального прогноза США (англ. Global Forecast System), внезапное потепление может привести к увеличению температуры в Арктике до плюс двух градусов в течение следующих месяцев. Температура воздуха в районе, расположенном к северу от полярного круга, на данный момент уже приблизилась к точке замерзания воды, пишет lenta.ru.

Аномальные оттепели на Северном полюсе редки, однако в последние годы происходят все чаще. Исследования демонстрируют, что эти явления также становятся все более продолжительными. За период 1980-2010 годов потепление похожего масштаба случалось только четыре раза, столько же оттепелей зафиксировано и в последние пять лет.

По словам ученых, причиной является уменьшение льда в Арктике, в результате чего тепло, содержащееся в океанах, начинает интенсивно выделяться в атмосферу.

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