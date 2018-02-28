Минувшая ночь была самой холодной за эту зиму

Холоднее всего в ночь на среду, 28 февраля, было в Муствеэ (-25,6 градусов). Ниже -20 температура упала в Йыгева (-23,7), Вяйке-Маарья (-23,3), Выру (-23) и Тарту (-22,9).
В Таллинне между 4-5 часами утра было -17,4 градуса.
Mängib video:
Мороз.
Фото: Elmo Riig
Минувшей ночью столбики термометров в Эстонии опустились до -26 градусов. В ближайшее время таких сильных морозов не ожидается, но температура по ночам может падать до -20 градусов, сказала Rus.ERR синоптик Тайми Пальяк.
Холоднее всего в ночь на среду, 28 февраля, было в Муствеэ (-25,6 градусов). Ниже -20 температура упала в Йыгева (-23,7), Вяйке-Маарья (-23,3), Выру (-23) и Тарту (-22,9).
В Таллинне между 4-5 часами утра было -17,4 градуса.
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