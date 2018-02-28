Морозы охватили страну: в ближайшие дни ожидается до -29 °C, в Таллинне ночлежки открыты круглосуточно

В ближайшие дни синоптики обещают морозы местами до 29 градусов. Во время холодов все столичные ночлежки для бездомных будут открыты круглые сутки, и там будут предлагать и горячую пищу.

Минувшей ночью на улице Алази, 8 из 60 коек были заняты 52, на улице Мерелахе, 4 - к 26 обычным пришлось поставить еще три койки, на улице Академия, 34 были заняты все 40 коек.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер подчеркнул, что при необходимости будут устанавливаться дополнительные койки и матрасы, чтобы никто не был вынужден ночевать под открытым небом. Он обратился также к горожанам с призывом, увидев на улице нуждающегося в помощи, звонить по телефону 112, чтобы скорая помощь определила состояние человека, отвезла его в больницу или сообщила в полицию. Так можно будет избежать обморожений и переохлаждения.

Он призвал горожан теплее одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде, соблюдать требования гигиены, чтобы не заболеть. При усиленном отапливании помещений нельзя забывать о пожарной безопасности.