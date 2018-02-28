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Kodutute öömaja Tallinnas.
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Ночлежка для бездомных в Таллинне.

Фото: Toomas Huik

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Kodutute öömaja Tallinnas.
Toomas Huik

Морозы охватили страну: в ближайшие дни ожидается до -29 °C, в Таллинне ночлежки открыты круглосуточно

27.02.2018 16:46
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В ближайшие дни синоптики обещают морозы местами до 29 градусов. Во время холодов все  столичные ночлежки для бездомных будут открыты круглые сутки, и там будут предлагать и горячую пищу.

Минувшей ночью на улице Алази, 8 из 60 коек были заняты 52, на улице Мерелахе, 4 - к 26 обычным пришлось поставить еще три койки, на улице Академия, 34 были заняты все 40 коек.

Вице-мэр Таллинна Тынис Мельдер подчеркнул, что при необходимости будут устанавливаться дополнительные койки и матрасы, чтобы никто не был вынужден ночевать под открытым небом. Он обратился также к горожанам с призывом, увидев на улице нуждающегося в помощи, звонить по телефону 112, чтобы скорая помощь определила состояние человека, отвезла его в больницу или сообщила в полицию.  Так можно будет избежать обморожений и переохлаждения.

Он призвал горожан теплее одеваться, отдавая предпочтение многослойной одежде, соблюдать требования гигиены, чтобы не заболеть. При усиленном отапливании помещений нельзя забывать о пожарной безопасности.

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