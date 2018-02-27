Таллиннский зоопарк отметит День белого медведя

27 февраля в мире отмечается международный День белого медведя, в честь которого Таллиннский зоопарк подготовил эксклюзивную вечернюю программу "Белые медведи ночью".

Программа начнется во вторник в 17:30, кассу для желающих посетить это мероприятие откроют в 17:00 на полчаса, передает Rus.err.

Об обитателях арктической пустыни посетителям расскажут Мати Каал ("Белые медведи в Арктике и зоопарке") и Алексей Туровский ("Почему белый медведь такой особенный?").

Организаторы рекомендуют входить в зоопарк через северные ворота на Палдиском шоссе, потому что полярий с белыми медведями расположен поблизости к ним. У западных ворот на улице Эхитаяте теэ будет работать автомат для продажи билетов, но путь до полярия оттуда длиннее.