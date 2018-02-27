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Pic by John Daniels/ARDEA/CATERS NEWS -(Pictured: 4 month old cub. Pic taken 11/10/17) -Peek-a-boo! This super cute cub has been caught on camera playing, cuddling and falling asleep with its mummy- just like a human toddler. The adorable baby polar bear can be seen covering its mums eyes and play fighting in the snow before the playful youngster receives a big cuddle from its mummy.The endearing duo then look lovingly at each other before stealing some quick kisses and peacefully falling asleep together.The super cute pictures were taken by John Daniels from Dunsfold, Surrey.The 64-year-old was on a trip to Ranua Wildlife Park in Finland when he spotted the adorable duo. SEE CATERS COPY **DIRECT SALES ONLY**
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Белый медведь. Иллюстративное фото.

Фото: JD-90200412/Caters News Agency

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Pic by John Daniels/ARDEA/CATERS NEWS -(Pictured: 4 month old cub. Pic taken 11/10/17) -Peek-a-boo! This super cute cub has been caught on camera playing, cuddling and falling asleep with its mummy- just like a human toddler. The adorable baby polar bear can be seen covering its mums eyes and play fighting in the snow before the playful youngster receives a big cuddle from its mummy.The endearing duo then look lovingly at each other before stealing some quick kisses and peacefully falling asleep together.The super cute pictures were taken by John Daniels from Dunsfold, Surrey.The 64-year-old was on a trip to Ranua Wildlife Park in Finland when he spotted the adorable duo. SEE CATERS COPY **DIRECT SALES ONLY**
JD-90200412/Caters News Agency

Таллиннский зоопарк отметит День белого медведя

26.02.2018 21:49
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27 февраля в мире отмечается международный День белого медведя, в честь которого Таллиннский зоопарк подготовил эксклюзивную вечернюю программу "Белые медведи ночью".

Программа начнется во вторник в 17:30, кассу для желающих посетить это мероприятие откроют в 17:00 на полчаса, передает Rus.err.

Об обитателях арктической пустыни посетителям расскажут Мати Каал ("Белые медведи в Арктике и зоопарке") и Алексей Туровский ("Почему белый медведь такой особенный?").

Организаторы рекомендуют входить в зоопарк через северные ворота на Палдиском шоссе, потому что полярий с белыми медведями расположен поблизости к ним. У западных ворот на улице Эхитаяте теэ будет работать автомат для продажи билетов, но путь до полярия оттуда длиннее.

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алексей туровский · белый медведь · билеты · мероприятие · таллиннский зоопарк
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