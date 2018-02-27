Завтра жителей Эстонии ждет испытание ледяным ветром

Арктический холод, пришедший к нам из северных областей Сибири, становится еще резче из-за пронизывающего северо-восточного и восточного ветра, который быстро охлаждает организм. Защитить от холода может многослойная одежда и теплые сапоги и варежки. Но если на улице все время двигаться, даже морозная февральская погода покажется приятной.