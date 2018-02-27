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3288026 02/05/2018 A man with a shovel removes snow from a street in Kazan. Maksim Bogodvid/Sputnik
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Фото: Maksim Bogodvid/Sputnik

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3288026 02/05/2018 A man with a shovel removes snow from a street in Kazan. Maksim Bogodvid/Sputnik
Maksim Bogodvid/Sputnik

Завтра жителей Эстонии ждет испытание ледяным ветром

26.02.2018 16:39
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Арктический холод, пришедший к нам из северных областей Сибири, становится еще резче из-за пронизывающего северо-восточного и восточного ветра, который быстро охлаждает организм. Защитить от холода может многослойная одежда и теплые сапоги и варежки. Но если на улице все время двигаться, даже морозная февральская погода покажется приятной.

Во вторник, 27 февраля, в континентальной части малооблачная погода без осадков. На побережье облаков больше и местами пройдет снег, поземок. Ветер северо-восточный, восточный 5-12, на островах и побережье 14, порывами до 18 м/с.

Температура воздуха составит -13 до -19°С.

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