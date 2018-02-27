В одном из российских аэропортов задержали львицу, летевшую без документов

Специалисты Россельхознадзора задержали необычный груз в аэропорту Хабаровска - живую львицу, летевшую из Пензы в город Зея Амурской области, сообщает сайт управления ведомства по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В документах было сказано, что хищницу зовут Кира. Она родилась 15 октября прошлого года и направляется в Зею к частному лицу. Тем не менее ветеринарно-сопроводительных документов при львице не оказалось, передает Newsru.com.

Владельцы утверждали, что забыли справки дома, передает "Восток-Медиа".

Однако без полного пакета документов преодолеть зону ветеринарного контроля львица не смогла. Животное доставили в Зею, но дальнейшее его перемещение запретили.

"Живой груз задержан до предоставления документов. Возбуждено административное производство", - сказано в сообщении Россельхознадзора.

"Комсомольская правда" отмечает, что сейчас Кира находится под контролем ветеринарных врачей. "Необходимо исключить вероятность заражения от этой хищницы (каким-либо заболеванием) других животных", - рассказал изданию сотрудник пресс-службы Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Сергей Рубанов.

Он добавил, что ситуация с львицей для Хабаровска достаточно редкая. Несколько месяцев назад в городе был похожий инцидент, когда в аэропорту задержали 200 декоративных красноухих черепах, которых перевозили без соответствующих документов. А в 2012 году газета писала, как в аэропорту Благовещенска задержали целую партию животных - попугаев, мышей, ежей и даже пауков, которых перевозили в ручной клади из Хабаровска.