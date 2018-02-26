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Foto Carlo Lannutti LaPresse 26-02-2018 Roma Politica Neve a Roma alle 4.00 del mattino Nella foto nevicata dutante la notte Photo Carlo Lannutti / LaPresse 26-02-2018 Roma (Italy) Politic Snow in Rome In the pic Snow
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Фото: Carlo Lannutti/LaPresse/LAPRESSE

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Foto Carlo Lannutti LaPresse 26-02-2018 Roma Politica Neve a Roma alle 4.00 del mattino Nella foto nevicata dutante la notte Photo Carlo Lannutti / LaPresse 26-02-2018 Roma (Italy) Politic Snow in Rome In the pic Snow
Carlo Lannutti/LaPresse/LAPRESSE

В Риме выпал аномальный снег: школы закрыли, поезда встали

26.02.2018 11:04
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В Риме прошел аномальный для этого времени года снегопад, пишет La Repubblica.

В понедельник, 26 февраля, в итальянской столице закрыли школы, отмечает gazeta.ru.

Carlo Lannutti/LaPresse/LAPRESSE

«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.

Carlo Lannutti/LaPresse/LAPRESSE

В движении пригородных поездов наблюдаются серьезные перебои. Задержки авиарейсов зарегистрированы в столичных аэропортах.

Сообщается, что холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии.

Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С.

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