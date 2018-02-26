В Риме выпал аномальный снег: школы закрыли, поезда встали

В Риме прошел аномальный для этого времени года снегопад, пишет La Repubblica .

В понедельник, 26 февраля, в итальянской столице закрыли школы, отмечает gazeta.ru.

Carlo Lannutti/LaPresse/LAPRESSE

«Было подписано постановление, которое предусматривает закрытие школ всех уровней, включая детские сады, на территории Рима в понедельник, 26 февраля», — говорится в заявлении мэра города.

Carlo Lannutti/LaPresse/LAPRESSE

В движении пригородных поездов наблюдаются серьезные перебои. Задержки авиарейсов зарегистрированы в столичных аэропортах.

Сообщается, что холодный фронт пришел из Сибири и движется с севера на юг Италии.

Температура воздуха в Риме опускалась до -5°С.