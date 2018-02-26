Завтра днем, 26 февраля, облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, местами метель. Ветер северо-восточный 4-10, на островах и побережье порывами 14, вечером до 17 м/с. Температура воздуха -6..12°С.
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Холод. Иллюстративное фото.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
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Positiivne suhtumine pakasesse võib aidata külmatundlikkust vähendada.
ELMO RIIG/SAKALA
Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются аномальные морозы
25.02.2018 14:21
Уже около недели среднесуточная температура воздуха на 5..9°С ниже нормы для данного периода. В ближайшие дни северо-восточные потоки принесут нам еще более морозный воздух из полярных районов Западной Сибири. Если понедельник будет еще более мягким и снежным благодаря смещающейся с северо-востока через Эстонию ложбине, то следующие два дня принесут нам очень морозную, с сильным северо-восточным ветром погоду.
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