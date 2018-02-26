Синоптики предупреждают: на Эстонию надвигаются аномальные морозы

Уже около недели среднесуточная температура воздуха на 5..9°С ниже нормы для данного периода. В ближайшие дни северо-восточные потоки принесут нам еще более морозный воздух из полярных районов Западной Сибири. Если понедельник будет еще более мягким и снежным благодаря смещающейся с северо-востока через Эстонию ложбине, то следующие два дня принесут нам очень морозную, с сильным северо-восточным ветром погоду.