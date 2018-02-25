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TRT01: KÜLM : TARTU, EESTI, 15FEB11 - Käre pakane Tartus. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
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Девушка закуталась от мороза. Иллюстративное фото.

Фото: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

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TRT01: KÜLM : TARTU, EESTI, 15FEB11 - Käre pakane Tartus. ma/Foto MARGUS ANSU POSTIMEES
MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Утепляемся: на следующей неделе в Эстонии ожидается до 24 градусов мороза

24.02.2018 21:20
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На следующей неделе Эстония окажется в зоне пониженной температуры воздуха, по ночам столбик термометра местами будет опускаться до отметки -24 градуса, возможен также кратковременный снегопад.

В ночь на понедельник в Эстонии ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег. Ветер северных направлений 3-9, к утру на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью -13..-19, на островах кое-где на побережье -7..-12°С. В понедельник днем в Эстонии облачная с прояснениями погода. Во многих местах снег, кое-где метель. Северо-восточный, восточный ветер 4-10, на островах и побережье порывами 14-17 м/с. Температура воздуха днем -7..-13°С, вечером начнет понижаться.

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами небольшой снег и метель. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -18..-24, на побережье у открытой воды до -15°С. Во вторник днем ожидается прояснение, а более облачно и возможен снег лишь на побережье. Местами метель. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха днем -13..-19°С.

В ночь на среду ясная или малооблачная погода, на побережье более облачно и местами снег. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха ночью -19..-25, на побережье у открытой воды до -15°С. В среду днем переменная облачность, без существенных осадков. Северо-восточный ветер 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха днем -11..-16, на побережье местами до -9°С.

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