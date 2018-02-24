Зубр залез в машину и стал звездой интернета

На YouTube набирает популярность ролик с мужчиной, который обнимает в машине огромного зубра, потянувшегося за кусочком хлеба, пишет РИА Новости .

Видео опубликовал пользователь по имени Райан, отметив, что ему его прислал друг. Он не уточнил, где оно было снято.

За два дня ролик посмотрели более 114 тысяч раз.

В комментариях многие стали подшучивать над Райаном, обращаясь к нему от лица редакторов несуществующих журналов.

"Привет, Райан! Я главный редактор в журнале "Огромные языки животных", и я хотел бы разместить это видео в разделе радикальных языков", — пишет Доминик Боггио.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Мир зубров", и я хотел бы связаться с твоим другом детства и обсудить природу этого видео", — пишет littlemobzy.

"Привет, зубр, я пишу для журнала "Мир Райана", и я хотел бы связаться с твоим другом детства и обсудить природу этого видео", — пишет Хэйден Джейкобсон.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Пьющие кофе зубры в машине", и я хочу связаться с зубром из этого видео по поводу этого видео", — пишет Saitama Bro.

"Привет, Райан, я пишу для журнала "Я не понимаю все эти комментарии в духе "я пишу для такого-то журнала" и я не понимаю, что происходит. Спасибо", — пишет Richard Dawes.

Некоторые просто порадовались тому, что такое видео попало в тренды YouTube.

"Наконец-то хорошее видео в трендах", — пишет and Peggy.

"Это случайная штука высшего класса, которая заслуживает того, чтобы быть в трендах", — пишет BigNat3r.

"Таким YouTube и должен быть!", — пишет HBCgraphics.