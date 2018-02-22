Жителей Эстонии подстерегает морозный четверг

Антициклон с холодным арктическим воздухом в течение дня медленно смещается с Балтийских стран в южном направлении. Морозы к утру смягчатся, и днем столбики термометра достигнут от -5 до -10 градусов. При слабом ветре погода довольно комфортная. Вечером при ясном небе температура воздуха снова начнет понижаться, особенно быстро на юго-востоке Эстонии.