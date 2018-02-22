Жителей Эстонии подстерегает морозный четверг

В четверг, 22 февраля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно на побережье, пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от -5 до -10°C.
Mängib video:
Зима в Эстонии.
Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja
Антициклон с холодным арктическим воздухом в течение дня медленно смещается с Балтийских стран в южном направлении. Морозы к утру смягчатся, и днем столбики термометра достигнут от -5 до -10 градусов. При слабом ветре погода довольно комфортная. Вечером при ясном небе температура воздуха снова начнет понижаться, особенно быстро на юго-востоке Эстонии.
В четверг, 22 февраля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно на побережье, пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.
Температура воздуха составит от -5 до -10°C.
|Sinu nimi:
|Sõbra nimi:
|Sinu meiliaadress:
|Sõbra meiliaadress:
|
21.02.18
На Эстонию надвигаются 30-градусные морозы
|
20.02.18
Метеорологи: в марте в Восточную Европу придут лютые морозы
|
20.02.18
Синоптики: завтрашнее утро встретит жителей Эстонии 20-градусным морозом