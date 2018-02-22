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Зима в Эстонии.

Фото: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

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Pakane on hea kunstnik.
Dmitri Kotjuh / Järva Teataja

Жителей Эстонии подстерегает морозный четверг

21.02.2018 16:59
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Антициклон с холодным арктическим воздухом в течение дня медленно смещается с Балтийских стран в южном направлении. Морозы к утру смягчатся, и днем столбики термометра достигнут от -5 до -10 градусов. При слабом ветре погода довольно комфортная. Вечером при ясном небе температура воздуха снова начнет понижаться, особенно быстро на юго-востоке Эстонии.

В четверг, 22 февраля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами, преимущественно на побережье, пройдет небольшой снег. Ветер переменных направлений 1-7 м/с.

Температура воздуха составит от -5 до -10°C.

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