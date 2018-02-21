Метеорологи: в марте в Восточную Европу придут лютые морозы

По актуальным данным, порывы дующего сейчас восточного ветра должны принести сильные морозы из Сибири в Европу в начале следующего месяца. Атипичные холода ожидаются и во Франции и в Испании, пишет Ilta-Sanomat.

Согласно прогнозу на четыре недели, в начале марта температура воздуха в Европе будет на 6-10 градусов ниже обычной. Особенно холодно будет в Восточной Европе, в частности в Белоруссии и на Украине.

По сообщению Эстонской службы погоды, в ближайшие дни ожидается мороз, на завтра прогнозируют до -10 градусов. При этом предстоящей ночью и утром температура местами опустится до -20 градусов. На побережье будет теплее. Ожидается переменная облачность, на побережье местами пройдет снег. Ветер восточный 2-8 м/с. Днем от -5 до -10 градусов.