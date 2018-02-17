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Мороз. Фото иллюстративное.

Фото: Panthermedia/Scanpix

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Panthermedia/Scanpix

Синоптики: в ближайшие дни температура может опуститься до 17 градусов мороза

16.02.2018 17:19
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По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни не потеплеет, местами температура воздуха может опуститься до 17 градусов мороза.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями, по многим регионам небольшие снегопады. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам небольшие снегопады. Ветер северных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза.

В ночь на понедельник облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 7-13, при продолжительных прояснениях до 17, на островах и побережье 2-7 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза.

В ночь на вторник облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер восточный и северо-восточный, 3-10 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам возможны небольшие снегопады. Ветер восточный и северо-восточный, 3-10 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов мороза.

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