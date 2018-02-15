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Tungurahua vulkaan purskamas
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Извержение вулкана. Снимок иллюстративный.

Фото: Scanpix

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Tungurahua vulkaan purskamas
Scanpix

Ученые предсказывают уничтожение Японии супервулканом

15.02.2018 11:22
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Японские исследователи обнаружили гигантский сгусток магмы в подводном супервулкане, который находится к югу от Японии. По словам ученых, существует вероятность, что произойдет новое катастрофическое извержение, подобное тому, что произошло 7,3 тысячи лет назад и уничтожило древнюю культуру на острове Кюсю. Об этом сообщает The Independent.

Специалисты изучили кальдеру Кикай — кратера, оставшегося после массивного извержения подводного вулкана. Они обнаружили купол высотой 600 метров, который выступает из нижней части кальдеры. Внутри образования находится обширная камера, заполненная магмой, при этом объем расплавленной породы оценивается в 41 кубический километр. По словам ученых, вероятность суперизвержения в ближайшие сто лет составляет один процент, однако в этом случае могут погибнуть до 100 миллионов человек, пишет lenta.ru.

Исследователи планируют использовать подводных роботов для более тщательного изучения подводной структуры. Вулканологи собираются установить скорость накопления магмы, а также выяснить причину появления супервулкана.

В 2017 году геологи из Университетского колледжа в Лондоне и Обсерватории Везувия предупредили о вероятном суперизвержении Флегрейских полей, вулканической кальдеры рядом с Неаполем (Италия), которое может произойти в течение нескольких следующих десятилетий.

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