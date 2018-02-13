Ученые взялись помочь куртнаским озерам

В рамках стартовавшего в декабре исследования ученые выяснят причины колебания уровня воды в куртнаских озерах и предложат решения для поддержания уровня воды, гарантирующего сохранение озер.

Уровень воды в куртнаских озерах - именно в тех, где он начиная с 2012 года в опасном темпе понижался, - за последние два года немного поднялся, пишет «Северное побережье».

«Правда, пока еще не до уровня 2012 года, но все-таки поднялся», - рассказал старший научный сотрудник Института экологии Таллиннского университета Яанус Терасмаа, который занимается озерами уже давно и основательно.

Что именно стало причиной повышения, сказать трудно, так как совпали две вещи. Во-первых, осадков в последние два года было гораздо больше, чем в предшествовавшие им относительно засушливые годы, во-вторых, в последние годы из водозабора Вазавере откачивали гораздо меньше воды, чем прежде. Спросить у водного предприятия, почему воды откачивали меньше, ученые еще просто не успели.

«В каком-то смысле жаль, что эти две вещи совпали, теперь мы не можем отделить один сигнал от другого, - констатировал Терасмаа. - Конечно, было бы здорово, если бы мы могли больше наблюдать разные сценарии».

В 2017 году государство выделило на продолжение исследований системы куртнаских озер экоподдержку.

Первую поддержку выделили еще два года назад, на эти деньги построили систему автоматического мониторинга, которая дала ученым значительное количество новой информации вдобавок к проводившимся несколько лет по собственной инициативе замерам с помощью измерительной рейки.

На деньги прошлогодней дотации ученые двух университетов - Таллиннского и Тартуского - в рамках исследования в течение полутора лет установят, что вызывает колебания уровня воды в озерах, определят интервалы уровня воды, необходимые для сохранения наиболее важных озер и характерной для данных мест биоты, и определят возможности для достижения и поддержания уровня воды в данных интервалах.

«Понятно, что воду продолжат оттуда забирать, но важно узнать, насколько сильно уровень воды в озерах может колебаться, тогда будет возможно ограничить забор воды», - пояснил Терасмаа.

На первых этапах исследования проведут замеры, создадут модели и составят прогнозы. Затем исследуют биоту, химический состав воды и опасность самозагрязнения пяти наиболее подверженных влиянию озер (Мартиска, Курадиярв, Лийвъярв, Саареярв, Валгеярв). В меньшей степени изучат озера Ахнеярв, Сууръярв и Ныммеярв.

«Мы проиграем разные сценарии того, при каких значениях уровня воды озеро сохранится, с включением различных условий водопользования: водозабор, осадки, шахты. Автоматический мониторинг продолжается, так что постоянно поступают новые данные», - рассказал Терасмаа.

Куртнаские озера исследовались и раньше, тогда же предлагались и решения для их сохранения.

«Начиная с 1970-х, когда оттуда начали откачивать воду, каждое десятилетие проводили как минимум одно исследование, иногда два. Предлагались всевозможные сценарии: рассредоточить откачку воды по озерной системе, создать миграционные зоны и направить в систему озер воду из озера Консу, построить водопровод от реки Нарвы», - рассказывает Яанус Терасмаа.

«Я не сказал бы столь категорично, что вообще ничего не сделано, но выбирали все-таки самые дешевые и простые варианты… Ничего такого, что действительно помогло бы, сделано не было», - констатировал он.

Наверняка авторы предыдущих исследований надеялись, что по результатам их работы что-то будет предпринято. Ученые, проводящие новое исследование, тоже на это надеются.

«Нам следует больше разговаривать с людьми, принимающими решения, а не только передавать им исследование. Также нужно прилагать усилия к вовлечению общественности, у нас уже есть идеи, как это сделать», - Терасмаа настроен оптимистично.