Синоптики предупредили о резкой смене погоды

По данным службы погоды Эстонии, в середине недели ожидается понижение температуры воздуха, осадков по преимуществу не ожидается. В пятницу немного потеплеет, днем возможны дожди и мокрый снег.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшой снег. Ветер восточный, 2-7 м/сек, на побережье до 10 м/сек. Температура воздуха 4-9, на востоке страны до 11 градусов мороза, на побережье островов до одного градуса мороза. Днем облачно с прояснениями, по регионам легкий снег. Ветер юго-восточный и южный 2-7 м/сек, на побережье до 10 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на западном побережье и на островах до одного градуса тепла.

В ночь на четверг ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 2-7 м/сек, на побережье до 10 м/сек. Температура воздуха 7-12, по местами 15, на островах 2-6 градусов мороза. Днем также переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 2-7, вечером до 10 м/сек, на островах с усилением к вечеру порывами 14 м/сек. Температура воздуха 1-7 градусов мороза.

В ночь пятницу облачность уплотнится, но погода ожидается без осадков. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами 17 м/сек. Температура воздуха от 6 до 11, местами до 14 градусов мороза. Днем ожидается облачная погода, снег с островов распространится на материк, местами ожидается метель. Во второй половине дня на островах пройдет мокрый снег и дождь, вероятна гололедица. Ветер юго-восточный, 5-12, на побережье порывами 17 м/сек, во второй половине дня ослабеет и сменит направление на южное и юго-западное. Температура воздуха от 1 до 6 градусов мороза, на западном побережье до 2 градусов тепла.