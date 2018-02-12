prognoz.ee -
Погода
VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
1/1

Зима в Вильянди.

Фото: ELMO RIIG/SAKALA

foto
//f9.pmo.ee/KktAIn2zRE2Tgztyd1m2DJReRTk=/200x200/smart/nginx/o/2018/01/10/7474349t1hb503.jpg
//f9.pmo.ee/oU6w3tfVFcpQVU30A3rIGTogG3I=/566x0/nginx/o/2018/01/10/7474349t1hb503.jpg
VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA

Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление

11.02.2018 14:30
Распечатать

Активный циклон, перемещаясь с Северного моря на юг Швеции, заденет и Эстонию. Сильные осадки до нас не дойдут, а вот порцию циклонического тепла мы получим. День будет со свежим юго-восточным ветром и кратковременными осадками в виде снега, а на западе Эстонии, где температура воздуха повысится до плюсовых значений, и в виде мокрого снега.

Днем, 12 февраля, облачная погода. Во многих местах снег, на островах мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 0...-3, на островах до +2°С.

Jaga |
Отправь другу
Отправь другу
Sinu nimi: Sõbra nimi:
Sinu meiliaadress: Sõbra meiliaadress:
SAADA SÕBRALE
E-MAIL SAADETUD
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
11.02.18
Синоптики предупреждают: ветер усилится до 18 м/с, на Балтийском море поднимутся трехметровые волны 		11.02.18
Фото: в Каспийском море сняли феноменальное явление
10.02.18
Фото: горячие жители Эстонии открыли пляжный сезон 		10.02.18
Не стоит расслабляться: начало недели встретит жителей Эстонии снегопадом
КАТАЛОГ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ
погода · синоптики
·
Погода в городах
Prognoz.ee на Facebook