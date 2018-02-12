Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление

Активный циклон, перемещаясь с Северного моря на юг Швеции, заденет и Эстонию. Сильные осадки до нас не дойдут, а вот порцию циклонического тепла мы получим. День будет со свежим юго-восточным ветром и кратковременными осадками в виде снега, а на западе Эстонии, где температура воздуха повысится до плюсовых значений, и в виде мокрого снега.