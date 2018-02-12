Днем, 12 февраля, облачная погода. Во многих местах снег, на островах мокрый снег. Ветер юго-восточный, южный 5-10 м/с, на побережье и островах порывами 15 м/с. Температура воздуха 0...-3, на островах до +2°С.
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Зима в Вильянди.
Фото: ELMO RIIG/SAKALA
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VILJANDI, EESTI, 06DEC17 Talvepildid. Talvine Viljandi. Lossivaremed. ELMO RIIG/SAKALA
ELMO RIIG/SAKALA
Завтра в Эстонии ожидается небольшое потепление
11.02.2018 14:30
Активный циклон, перемещаясь с Северного моря на юг Швеции, заденет и Эстонию. Сильные осадки до нас не дойдут, а вот порцию циклонического тепла мы получим. День будет со свежим юго-восточным ветром и кратковременными осадками в виде снега, а на западе Эстонии, где температура воздуха повысится до плюсовых значений, и в виде мокрого снега.
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