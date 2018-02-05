В конце недели в Эстонии ожидается до 18 градусов мороза

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни мороз будет крепчать, и во второй половине недели температура воздуха по ночам может местами понижаться до 18 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, снег. Ветер преимущественно южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов мороза, на островах 3 градуса мороза. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, снег, во второй половине дня осадков будет меньше. Ветер юго-западный и западный, 5-11 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза.

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, местами легкий снег. Ветер юго-западный и южный, 4-11 м/сек. Температура воздуха 5-11 градусов мороза, на юге страны до 14 градусов мороза, на побережье островов до 1 градуса мороза. Днем переменная облачность, местами легкий снег. Ветер юго-восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза, на побережье островов местами до нуля.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 9-14, местами 18 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов мороза.

В ночь на субботу ожидается погода без осадков, днем возможен снег. Ветер восточных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 4-9, местами ниже 10 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

В воскресенье временами ожидается снег. Ветер южных направлений, умеренный. Температура воздуха ночью 3-9 градусов мороза, днем от нуля до 4 градусов мороза.

В следующий понедельник ожидается снег и юго-восточный ветер с усилением. Температура воздуха ночью на западе страны 1-5 градусов мороза, в Центральной и Восточной Эстонии 5-10 градусов мороза, днем от нуля до 5 градусов мороза.