Завтра днем, 5 февраля, облачно с прояснениями. Во многих местах снег. Ветер преимущественно северный, северо-восточный 5-11, на побережье порывами до 16 м/с. Температура воздуха -3...-8°C.
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Снегопад в Москве.
Фото: Scanpix
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3287069 02/04/2018 Passers-by during a snowfall on Tverskaya Street in Moscow. Iliya Pitalev/Sputnik
Scanpix
В России бушует стихия: обрушится ли мощнейший снегопад и на Эстонию?
04.02.2018 12:52
Над Скандинавией господствует антициклон с центром над югом Норвегии. В тоже время центральную Россию атакует циклон со снегопадами и метелями. Центры этих двух атмосферных образований от нас далеко, поэтому наша погода останется сравнительно спокойной. Ветер северных направлений приносит периодически с Финского залива новые порции снега, но осадки слабые. При прояснениях температура воздуха может понизиться до -10°С.
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