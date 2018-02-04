В России бушует стихия: обрушится ли мощнейший снегопад и на Эстонию?

Над Скандинавией господствует антициклон с центром над югом Норвегии. В тоже время центральную Россию атакует циклон со снегопадами и метелями. Центры этих двух атмосферных образований от нас далеко, поэтому наша погода останется сравнительно спокойной. Ветер северных направлений приносит периодически с Финского залива новые порции снега, но осадки слабые. При прояснениях температура воздуха может понизиться до -10°С.